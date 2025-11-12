21:27
Марлен Дюма стала первой современной художницей в постоянной коллекции Лувра

Марлен Дюма стала первой современной художницей в постоянной коллекции Лувра, сообщило издание Le Monde.

Le Monde
Фото Le Monde. Марлен Дюма, нидерландская художница южноафриканского происхождения, создала серию картин «Связи» специально для Лувра

Речь идет о женщинах-художницах, поскольку мужчины-современники в коллекции Лувра уже есть. В прошлом месяце, например, музей впервые купил видео — его создал алжирско-французский художник Мохаммед Буруисса.

Марлен Дюма, нидерландская художница южноафриканского происхождения, создала серию картин «Связи» специально для Лувра.

«Связи» — это девять тревожных портретов, как мне кажется, без определенной расы, гендера и возраста. Сама художница говорит, что на работу повлияли «тени современных геноцидов» и произведения из коллекции Лувра — скульптура Микеланджело «Умирающий раб».

Марлен Дюма — одна из самых знаменитых нидерландских художниц, в 1995-м она представляла страну на Венецианской биеннале.

В мае она побила собственный рекорд: ее картина «Мисс Январь» ушла с аукциона за $13,6 миллиона и стала самой дорогой работой художницы.
