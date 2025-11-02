13:38
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Происшествия

Ограбление Лувра. Драгоценности хотели продать израильской фирме через даркнет

Драгоценности из Лувра хотели продать израильской фирме через даркнет за десятки миллионов евро. Об этом сообщил генеральный директор израильской компании CGI Group (специализируется на бизнес-разведке и консультациях по безопасности) Цвика Наве в интервью Ynet.

По его словам, спустя пять дней после ограбления на сайт компании поступило зашифрованное сообщение от человека, который говорил от лица грабителей. Он предложил провести переговоры о продаже украденных ценностей в даркнете и установил лимит на общение в 24 часа.

Компания вступила в переговоры и, получив доказательства того, что у ее собеседника есть как минимум несколько похищенных предметов, передала информацию своему клиенту, который уведомил руководство Лувра. Однако, как утверждает Цвика Наве, музей в течение шести дней не давал ответа.

Глава CGI также отметил, что несколькими месяцами ранее в интервью итальянской газете Il Tempo он предупреждал о дискуссиях в даркнете, которые указывают на планы ограбления Лувра, возможной целью называлась картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

«Мы потеряли доверие воров, и Лувр упустил реальную возможность вернуть драгоценности. К сожалению, похоже, что эгоизм и нерешительность сыграли свою роль», — заключил Цвика Наве.

Ранее сообщалось, что полиция задержала пятерых подозреваемых.

Напомним, ограбление произошло ранним утром 19 октября.

Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда принадлежавшее Марии Амалии, последней королеве Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349419/
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
Французская полиция задержала пять человек по делу о громком ограблении Лувра
Ограбление Лувра. Еще одного подозреваемого задержала полиция Франции
Ограбление Лувра. Один из охранников музея сотрудничал с грабителями
Ограбление Лувра. Задержаны двое из четырех подозреваемых
Ограбление Лувра. Один из подозреваемых задержан при попытке покинуть Францию
Эхо ограбления. Ценные экспонаты из Лувра переместили в хранилище Банка Франции
Ограбление Лувра. Ущерб от похитителей украшений составил 88 миллионов евро
В Париже ограбили Лувр и похитили ювелирные изделия
На заметку власти. Выставка «Великолепие оазисов Узбекистана» открылась в Лувре
Популярные новости
Миллионы сомов и&nbsp;долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на&nbsp;&laquo;Достуке&raquo; Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
В&nbsp;одной из&nbsp;частных школ Бишкека произошло массовое отравление В одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление
На&nbsp;Иссык-Куле горят коттеджи пансионата &laquo;Радуга&raquo; На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
2 ноября, воскресенье
13:30
Ограбление Лувра. Драгоценности хотели продать израильской фирме через даркнет Ограбление Лувра. Драгоценности хотели продать израильс...
13:24
Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
13:00
Без розовых очков: Арина из КР рассказала о реалиях учебы по обмену в Корее
12:34
Президент проверил работы по благоустройству в Каракольском природном парке
12:33
ЕС отказался от введения тотального контроля личной переписки в мессенджерах