Ограбление Лувра. Драгоценности хотели продать израильской фирме через даркнет

Драгоценности из Лувра хотели продать израильской фирме через даркнет за десятки миллионов евро. Об этом сообщил генеральный директор израильской компании CGI Group (специализируется на бизнес-разведке и консультациях по безопасности) Цвика Наве в интервью Ynet.

По его словам, спустя пять дней после ограбления на сайт компании поступило зашифрованное сообщение от человека, который говорил от лица грабителей. Он предложил провести переговоры о продаже украденных ценностей в даркнете и установил лимит на общение в 24 часа.

Компания вступила в переговоры и, получив доказательства того, что у ее собеседника есть как минимум несколько похищенных предметов, передала информацию своему клиенту, который уведомил руководство Лувра. Однако, как утверждает Цвика Наве, музей в течение шести дней не давал ответа.

Глава CGI также отметил, что несколькими месяцами ранее в интервью итальянской газете Il Tempo он предупреждал о дискуссиях в даркнете, которые указывают на планы ограбления Лувра, возможной целью называлась картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

«Мы потеряли доверие воров, и Лувр упустил реальную возможность вернуть драгоценности. К сожалению, похоже, что эгоизм и нерешительность сыграли свою роль», — заключил Цвика Наве.

Ранее сообщалось, что полиция задержала пятерых подозреваемых.

Напомним, ограбление произошло ранним утром 19 октября.

Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда принадлежавшее Марии Амалии, последней королеве Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.