После отравления шаурмой в частной школе к медикам обратилось 75 человек. Об этом 24.kg сообщили в Республиканской клинической инфекционной больнице.
По словам главврача Гулжигита Аалиева, в том числе пострадали 68 детей и 7 взрослых.
Из общего числа 13 человек госпитализировали — 11 детей и 2 взрослых.
«На сегодня пятеро пациентов уже выписаны, остаются на лечении восемь (шесть детей и двое взрослых). Их состояние удовлетворительное, планируем также выписать, скорее всего, сегодня», — сказал Гулжигит Аалиев.
Ранее сообщалось, что в одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление. Все пострадавшие употребляли шаурму в школьной столовой.
По факту массового отравления проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. По итогам проверки в отношении руководителя школы составили протоколы, наложены штрафы на 36 тысяч сомов.
Родители учащихся выдвинули ряд требований.