После отравления шаурмой в частной школе к медикам обратилось 75 человек. Об этом 24.kg сообщили в Республиканской клинической инфекционной больнице.

По словам главврача Гулжигита Аалиева, в том числе пострадали 68 детей и 7 взрослых.

Из общего числа 13 человек госпитализировали — 11 детей и 2 взрослых.

Читайте по теме Массовое отравление школьников: родители выдвинули ряд требований

«На сегодня пятеро пациентов уже выписаны, остаются на лечении восемь (шесть детей и двое взрослых). Их состояние удовлетворительное, планируем также выписать, скорее всего, сегодня», — сказал Гулжигит Аалиев.

Ранее сообщалось, что в одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление. Все пострадавшие употребляли шаурму в школьной столовой.

По факту массового отравления проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. По итогам проверки в отношении руководителя школы составили протоколы, наложены штрафы на 36 тысяч сомов.

Родители учащихся выдвинули ряд требований.