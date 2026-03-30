Общество

Сальмонелла и кишечная палочка: названа причина отравления в «Буффете»

В департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора озвучили итоги эпидемиологического расследования массового отравления в столовой «Буффет» в Бишкеке.

По данным ведомства, у трех пациентов выявили Salmonella enteritidis — им поставлен диагноз «сальмонеллез».

У 11 человек диагностирована пищевая токсикоинфекция установленной этиологии, связанная с условно-патогенными микроорганизмами (Staphylococcus aureus, Citrobacter diversus и другие). Еще у семи пациентов — пищевая токсикоинфекция неустановленной этиологии.

Лабораторные исследования показали, что в образцах картофельного пюре и куриной котлеты обнаружены бактерии группы кишечной палочки. При этом в смывах с оборудования и поверхностей таких бактерий нет.

17 марта проведено контрольное обследование объекта, организованы дезинфекционные мероприятия, включая обработку оборудования, а также повторный отбор проб. По итогам повторных исследований продукция соответствует требованиям техрегламента «О безопасности пищевой продукции», бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

За выявленные нарушения санитарных требований составили два протокола и вынесли постановления о штрафах на общую сумму 46 тысяч сомов. 

Вероятными причинами инцидента названы нарушение технологии приготовления пищи, несоблюдение условий хранения и реализации блюд, вторичное микробное загрязнение и нарушение правил личной гигиены персоналом.

Ситуация находится под контролем, приняты дополнительные меры санитарной безопасности.

Напомним, за медицинской помощью после посещения столовой обратились 22 человека. Объект, расположенный на улице Байтика Баатыра, 18, на время проверки закрыли. 
