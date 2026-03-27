Общество

В Кыргызстане стартовал республиканский этап олимпиады школьников

Сегодня в Кыргызстане стартовал IV (республиканский) этап олимпиады школьников.

По данным Министерства просвещения, церемония открытия прошла на базе лицея имени Чингиза Айтматова в Бишкеке.

Заместитель министра Надира Джусупбекова отметила, что главным принципом олимпиады является победа достойных.

В Кыргызстане поддержат призеров областных школьных олимпиад

«Вы проделали большую работу и проявили настойчивость, чтобы оказаться здесь сегодня. Поэтому каждый из вас уже является победителем. Уверена, что вы покажете отличные результаты. Каждый из вас — будущее нашей страны, молодое поколение, которое внесет вклад в развитие науки и образования. Желаю всем успехов, пусть победят самые достойные!» — сказала она.

В этом этапе республиканской олимпиады участвуют 330 учащихся, занявших первые и вторые места на областных и городских этапах.

Олимпиада проходит на базе следующих образовательных организаций:

  • лицей имени Чингиза Айтматова — математика, физика, история, информатика, география;
  • лицей «Айчүрөк» — кыргызский, русский и английский языки;
  • Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева — химия и биология.

Олимпиада продлится два дня, а 30 марта состоится торжественная церемония награждения победителей.
Материалы по теме
Школьники из КР завоевали две медали на олимпиаде по физике в России
В Кыргызстане поддержат призеров областных школьных олимпиад
Сонливость и апатия. Как тяжелый рюкзак влияет на здоровье школьников
Держать пост орозо школьникам запрещено — санитарный врач
Финансирование спорта в Кыргызстане выросло до 2,6 миллиарда сомов в год
В Италии завершилась зимняя Олимпиада: Норвегия выиграла медальный зачет
Более 21 тысячи школьников участвовали во II этапе республиканской олимпиады
Зимняя Олимпиада. Тимур Шакиров не смог финишировать в первой попытке в слаломе
В олимпийской деревне закончились презервативы через три дня после старта Игр
Зимняя Олимпиада. Артур Сапарбеков занял 103-е место в гонке на 10 километров
