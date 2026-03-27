В Кыргызстане стартовал республиканский этап олимпиады школьников

Сегодня в Кыргызстане стартовал IV (республиканский) этап олимпиады школьников.

По данным Министерства просвещения, церемония открытия прошла на базе лицея имени Чингиза Айтматова в Бишкеке.

Заместитель министра Надира Джусупбекова отметила, что главным принципом олимпиады является победа достойных.

«Вы проделали большую работу и проявили настойчивость, чтобы оказаться здесь сегодня. Поэтому каждый из вас уже является победителем. Уверена, что вы покажете отличные результаты. Каждый из вас — будущее нашей страны, молодое поколение, которое внесет вклад в развитие науки и образования. Желаю всем успехов, пусть победят самые достойные!» — сказала она.

В этом этапе республиканской олимпиады участвуют 330 учащихся, занявших первые и вторые места на областных и городских этапах.

Олимпиада проходит на базе следующих образовательных организаций:

лицей имени Чингиза Айтматова — математика, физика, история, информатика, география;

лицей «Айчүрөк» — кыргызский, русский и английский языки;

Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева — химия и биология.

Олимпиада продлится два дня, а 30 марта состоится торжественная церемония награждения победителей.