Школьники из КР завоевали две медали на олимпиаде по физике в России

Школьники из Кыргызстана завоевали две бронзовые медали на международной олимпиаде по физике, прошедшей 5-12 марта в городе Долгопрудный (Российская Федерация).
По данным Минпросвещения КР, наград удостоены:
• Айтегин Эмилбеков — бронзовая медаль в личном зачете (11 класс, школа «Газпром Кыргызстан»);
• Умар Туташев — бронзовая медаль в командном зачете (10 класс, школа «Газпром Кыргызстан»).
В олимпиаде также участвовали: Салиев Темирхан (11 класс, школа «Газпром Кыргызстан»), Марсель Касымов (10 класс, школа «Маариф»), Нурбол Мырзабеков (10 класс, школа «Маариф»).
Тренеры команды: Андрей Сидоренко, Тургунбек Омурканов.
Олимпиада KIPHO состояла из трех этапов, в рамках которых участники выполняли экспериментальные и теоретические задания как индивидуально, так и в команде.