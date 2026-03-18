17:46
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

Школьники из КР завоевали две медали на олимпиаде по физике в России

Школьники из Кыргызстана завоевали две бронзовые медали на международной олимпиаде по физике, прошедшей 5-12 марта в городе Долгопрудный (Российская Федерация).

По данным Минпросвещения КР, наград удостоены:

• Айтегин Эмилбеков — бронзовая медаль в личном зачете (11 класс, школа «Газпром Кыргызстан»);
• Умар Туташев — бронзовая медаль в командном зачете (10 класс, школа «Газпром Кыргызстан»).

В олимпиаде также участвовали: Салиев Темирхан (11 класс, школа «Газпром Кыргызстан»), Марсель Касымов (10 класс, школа «Маариф»), Нурбол Мырзабеков (10 класс, школа «Маариф»).

Минпросвещения КР
Фото Минпросвещения КР

Тренеры команды: Андрей Сидоренко, Тургунбек Омурканов.

Олимпиада KIPHO состояла из трех этапов, в рамках которых участники выполняли экспериментальные и теоретические задания как индивидуально, так и в команде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366434/
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане поддержат призеров областных школьных олимпиад
Сонливость и апатия. Как тяжелый рюкзак влияет на здоровье школьников
Держать пост орозо школьникам запрещено — санитарный врач
Финансирование спорта в Кыргызстане выросло до 2,6 миллиарда сомов в год
В Италии завершилась зимняя Олимпиада: Норвегия выиграла медальный зачет
Более 21 тысячи школьников участвовали во II этапе республиканской олимпиады
Зимняя Олимпиада. Тимур Шакиров не смог финишировать в первой попытке в слаломе
В олимпийской деревне закончились презервативы через три дня после старта Игр
Зимняя Олимпиада. Артур Сапарбеков занял 103-е место в гонке на 10 километров
Зимняя Олимпиада. Кыргызстанский лыжник Артур Сапарбеков занял 94-е место
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
18 марта, среда
17:39
В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комите...
17:30
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
17:29
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
17:28
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
17:23
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве