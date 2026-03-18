Школьники из КР завоевали две медали на олимпиаде по физике в России

Школьники из Кыргызстана завоевали две бронзовые медали на международной олимпиаде по физике, прошедшей 5-12 марта в городе Долгопрудный (Российская Федерация).

По данным Минпросвещения КР, наград удостоены:

• Айтегин Эмилбеков — бронзовая медаль в личном зачете (11 класс, школа «Газпром Кыргызстан»);

• Умар Туташев — бронзовая медаль в командном зачете (10 класс, школа «Газпром Кыргызстан»).

В олимпиаде также участвовали: Салиев Темирхан (11 класс, школа «Газпром Кыргызстан»), Марсель Касымов (10 класс, школа «Маариф»), Нурбол Мырзабеков (10 класс, школа «Маариф»).

Фото Минпросвещения КР

Тренеры команды: Андрей Сидоренко, Тургунбек Омурканов.

Олимпиада KIPHO состояла из трех этапов, в рамках которых участники выполняли экспериментальные и теоретические задания как индивидуально, так и в команде.