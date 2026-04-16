Шесть медалей выиграли школьники из Кыргызстана на международной олимпиаде

С 8 по 13 апреля в Ашхабаде (Туркменистан) прошла III международная математическая олимпиада. Честь Кыргызстана защищали 23 учащихся.
По данным Министерства просвещения, они выиграли шесть медалей.
- Адилет Шакиралиев, 10-й класс, Академия Купуева (ОсОО) — золотая медаль;
- Алманбет Иметов, 8-й класс, Академия Купуева (ОсОО) — бронзовая медаль.
Тренер: Шумкарбек Абдураимов.
- Артем Яголковский, 7-й класс, школа «Газпром Кыргызстан» — серебряная медаль;
- Нурайым Мухаматнабиева, 10-й класс, Президентская школа «Акылман» — бронзовая медаль;
- Сайкал Мамарасулова, 10-й класс, лицей «Айчүрөк» — бронзовая медаль;
Тренеры: Махамадхан Ишматов, Бекжол Жолдубай уулу.
- Нурмаматов Тилек, 10-й класс, лицей имени Курманбека Баатыра — бронзовая медаль.
Тренер: Суусарбек Байбаев.
Всего в олимпиаде приняли участие 198 школьников из 12 стран.