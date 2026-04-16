Общество

Шесть медалей выиграли школьники из Кыргызстана на международной олимпиаде

С 8 по 13 апреля в Ашхабаде (Туркменистан) прошла III международная математическая олимпиада. Честь Кыргызстана защищали 23 учащихся.

По данным Министерства просвещения, они выиграли шесть медалей.

Минпросвещения КР
Фото Минпросвещения КР
Призерами стали нижеследующие школьники.

  • Адилет Шакиралиев, 10-й класс, Академия Купуева (ОсОО) — золотая медаль;
  • Алманбет Иметов, 8-й класс, Академия Купуева (ОсОО) — бронзовая медаль.

Тренер: Шумкарбек Абдураимов.

  • Артем Яголковский, 7-й класс, школа «Газпром Кыргызстан» — серебряная медаль;
  • Нурайым Мухаматнабиева, 10-й класс, Президентская школа «Акылман» — бронзовая медаль;
  • Сайкал Мамарасулова, 10-й класс, лицей «Айчүрөк» — бронзовая медаль;

Тренеры: Махамадхан Ишматов, Бекжол Жолдубай уулу.

  • Нурмаматов Тилек, 10-й класс, лицей имени Курманбека Баатыра — бронзовая медаль.

Тренер: Суусарбек Байбаев.

Всего в олимпиаде приняли участие 198 школьников из 12 стран.
