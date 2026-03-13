11:10
Общество

Пострадавших от массового отравления в Бишкеке начали выписывать из больницы

Пострадавших в результате массового отравления в Бишкеке начали выписывать из Республиканской клинической инфекционной больницы. Об этом 24.kg сообщил главный врач медицинского учреждения Гулжигит Аалиев.

По его словам, вчера к медикам обратился еще один пострадавший. Таким образом, общее число отравившихся составило 21.

После улучшения состояния семерых пациентов выписали.

«Состояние тяжелого больного, оказавшегося в реанимации, стабилизировалось, его перевели в палату», — сказал Гулжигит Аалиев.

Ранее сообщалось, что заболевшие употребляли блюда, изготовленные в столовой «Буффет» по адресу: улица Байтика Баатыра, 18. По выявленным нарушениям составили протокол. Наложен штраф в 23 тысячи сомов, выдано предписание о временном приостановлении работы столовой с 11 марта.

По данным Гулжигита Аалиева, сейчас в больнице ситуация стабильная, на лечении находится более 300 пациентов.

«В марте и до середины апреля у нас обычно переходный период, заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад. Подъем кишечных инфекций ожидается в конце апреля — начале мая, как начнется сезон клубники», — добавил он.

В целом РКИБ рассчитана на 500 коек, в пик заболеваемости число госпитализированных достигает 600.
