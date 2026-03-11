Массовое пищевое отравление вновь произошло в Бишкеке. Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 13 человек, из них 11 госпитализировали, 2 получают амбулаторное лечение.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Предварительно установлено, что заболевшие употребляли блюда, изготовленные в столовой «Буффет».
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели внеплановое обследование объекта, отобрали пробы продукции для лабораторных исследований.
По выявленным нарушениям составлен протокол. Наложен штраф в 23 тысячи сомов, выдано предписание о временном приостановлении деятельности столовой с 11 марта.
Эпидемиологическое расследование продолжается.