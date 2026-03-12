Число пострадавших от массового отравления в Бишкеке выросло до 20 человек

В результате массового пищевого отравления в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратилось 20 человек. Об этом 24.kg сообщил главный врач медицинского учреждения Гулжигит Аалиев.

По его словам, госпитализировали 19 человек, еще один получает амбулаторное лечение.

«Состояние пострадавших средней тяжести. Один пациент 34 лет в тяжелом состоянии поступил в отделение реанимации. Его состояние немного улучшилось, после осмотра решим вопрос о переводе в палату», — сказал Гулжигит Аалиев.

Все пострадавшие получают необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что заболевшие употребляли блюда, изготовленные в столовой «Буффет».

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели внеплановое обследование объекта, отобрали пробы продукции для лабораторных исследований.

По выявленным нарушениям составлен протокол. Наложен штраф в 23 тысячи сомов, выдано предписание о временном приостановлении деятельности столовой с 11 марта.

Отметим, что речь идет о филиале по адресу: улица Байтика Баатыра, 18.