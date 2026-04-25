Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане

В Кыргызстане сегодня в 10.05 зарегистрировали очередное землетрясение. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН КР.
По его данным, очаг землетрясения располагался на территории республики:
- в 14 километрах к северо-востоку от села Ак-Кудук;
- в 53 километрах к северо-западу от города Нарына.
В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила:
- в селе Ак-Кудук — 3,5 балла;
- в селах Восьмое марта, Кадыраалы, Шоро, Сары-Иймек — 3 балла;
- в селах Кара-Ой, Уч-Кудук, Куланак, Достук — 2,5 балла.