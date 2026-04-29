Производство паспортов и валюты в «Учкуне» заинтересовало африканскую делегацию

Председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе в ходе визита в Кыргызстан высоко оценил продукцию ОАО «Учкун» и выразил интерес к сотрудничеству.

Предприятие он посетил вместе с главой кабмина Адылбеком Касымалиевым. Делегации показали полный цикл производства — от чеканки монет до выпуска паспортов, акцизных марок и госномеров.

Гости ознакомились с работой монетного двора, переплетного и офсетного цехов, а также с процессом изготовления документов государственного значения и системой маркировки топлива.

По итогам визита Фор Гнассингбе отметил высокий уровень организации производства и качество продукции, подчеркнув, что за короткое время в стране создано современное предприятие, соответствующее международным стандартам.

Отдельно он заявил о заинтересованности тоголезской стороны в практическом взаимодействии. В частности, рассматривается возможность размещения заказов на изготовление паспортов и национальной валюты.

Отметим, что сегодня на базе ОАО «Учкун» в Кыргызстане полностью производятся госномера, водительские удостоверения, паспорта, ID-карты, а также учебники, дипломы и другая продукция государственного значения.