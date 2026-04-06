Возможность для школьников. Начался прием заявок в лагерь молодых ученых ШОС

Министерство просвещения КР объявило о начале приема заявок на участие в Международном лагере молодых ученых ШОС.

К участию приглашаются школьники и выпускники в возрасте 16-19 лет, которые к июлю 2026 года завершат обучение в 9-12-х классах.

Кандидаты должны владеть английским языком для ведения научной работы и соответствовать академическим требованиям выбранного направления.

Лагерь носит академический характер и предполагает выполнение исследований высокого уровня. Участники будут работать в международных командах и реализовывать свои проекты под руководством опытных профессоров и менторов.

Как подать заявку?

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие материалы через форму на сайте:

два эссе на английском языке (каждое по 200-300 слов);

информацию о внеклассных достижениях;

60-секундный видеоответ на вопрос на английском языке;

табель с оценками за текущий и предыдущий учебные годы.

Участники могут выбрать одну из пяти секций:

биомедицина: изучение устойчивости бактерий к антибиотикам;

экологическая химия: разработка сорбентов для очистки воды;

возобновляемая энергетика: тестирование лопастей ветрогенераторов;

водная робототехника: создание сонарных катеров для исследования Иссык-Куля;

астрофизика и анализ данных: поиск новых планет с помощью нейросетей (на основе международных данных).

Прием заявок осуществляется до 22 апреля 2026 года.

Международный лагерь организуется Министерством просвещения КР в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества.

Проект является продолжением инициативы «Лагерь молодых исследователей», успешно реализованной в прошлом году для школьников Кыргызстана.

В этом году лагерь объединит участников из 10 стран ШОС: Кыргызстана, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси.

Он пройдет с 5 по 20 июля 2026 года на базе президентской школы «Акылман» в городе Чолпон-Ате.

Участников ждет двухнедельная интенсивная программа: 100 школьников будут работать в международных командах под руководством профессоров и менторов из стран ШОС.