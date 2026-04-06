Возможность для школьников. Начался прием заявок в лагерь молодых ученых ШОС

Министерство просвещения КР объявило о начале приема заявок на участие в Международном лагере молодых ученых ШОС.
К участию приглашаются школьники и выпускники в возрасте 16-19 лет, которые к июлю 2026 года завершат обучение в 9-12-х классах.
Лагерь носит академический характер и предполагает выполнение исследований высокого уровня. Участники будут работать в международных командах и реализовывать свои проекты под руководством опытных профессоров и менторов.
Как подать заявку?
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие материалы через форму на сайте:
- два эссе на английском языке (каждое по 200-300 слов);
- информацию о внеклассных достижениях;
- 60-секундный видеоответ на вопрос на английском языке;
- табель с оценками за текущий и предыдущий учебные годы.
Участники могут выбрать одну из пяти секций:
- биомедицина: изучение устойчивости бактерий к антибиотикам;
- экологическая химия: разработка сорбентов для очистки воды;
- возобновляемая энергетика: тестирование лопастей ветрогенераторов;
- водная робототехника: создание сонарных катеров для исследования Иссык-Куля;
- астрофизика и анализ данных: поиск новых планет с помощью нейросетей (на основе международных данных).
Прием заявок осуществляется до 22 апреля 2026 года.
Международный лагерь организуется Министерством просвещения КР в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества.
Проект является продолжением инициативы «Лагерь молодых исследователей», успешно реализованной в прошлом году для школьников Кыргызстана.
Он пройдет с 5 по 20 июля 2026 года на базе президентской школы «Акылман» в городе Чолпон-Ате.
Участников ждет двухнедельная интенсивная программа: 100 школьников будут работать в международных командах под руководством профессоров и менторов из стран ШОС.