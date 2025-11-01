Массовое отравление школьников: родители выдвинули ряд требований

Родителей учащихся школы «Сейтек СТЕМ» в Бишкеке выступили с открытым обращением после случая массового пищевого отравления среди учащихся.

Авторы обращения выразили обеспокоенность состоянием школьного питания и потребовали провести открытое и объективное расследование инцидента.

«Отравление детей — это серьезное нарушение санитарных и организационных норм, что свидетельствует о ненадлежащем контроле за качеством продуктов и работы пищеблока. Мы настаиваем на принятии конкретных мер, направленных на обеспечение безопасности и здоровья учащихся», — говорится в обращении.

В частности, родители требуют:

рассмотреть вопрос об увольнении всего состава школьной кухни, допустившего нарушения санитарных норм и требований безопасности питания;

провести полную смену поставщиков продуктов питания и заключить договоры только с организациями, имеющими подтвержденные сертификаты качества и разрешения соответствующих органов;

создать постоянную комиссию (инициативную группу) для контроля школьного питания из числа родителей, представителей администрации школы и местного самоуправления, ЦГСЭН и отдела образования.

Также родители школьников считают, что все расходы, связанные с лечением пострадавших детей, должны быть компенсированы администрацией школы или ответственными организациями по результатам расследования, а в случае повторения отравлений необходимо выплачивать компенсации и льготы пострадавшим.

Кроме этого, авторы обращения требуют опубликовать итоги расследования и принятые меры в СМИ и социальных сетях школы, а также установить камеры видеонаблюдения в помещениях пищеблока и обеденного зала.

Ранее сообщалось, что в одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление. 31 октября в инфекционную больницу обратились 58 пациентов, из них 54 — дети и четверо взрослых. Все они употребляли шаурму в школьной столовой. Из числа обратившихся 7 детей и 2 взрослых были госпитализированы, 49 пациентов после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.