18:11
Происшествия

Ели картофельное пюре. Подробности массового отравления в Бишкеке

В Бишкеке после массового пищевого отравления, в результате которого пострадали 20 человек, закрыли столовую-буфет на улице Байтик Баатыра, 18. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила санитарный врач отдела гигиены питания Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Гулзат Асанакунова.

По ее словам, экстренные извещения о случаях отравления поступили 10 марта. Во время беседы с пострадавшими выяснилось, что все они вечером 8 марта ели в указанной столовой. Предварительно подозрение пало на картофельное пюре.

Как отметила специалист, во время внеплановой проверки было установлено, что в круглосуточной столовой не соблюдались сроки хранения готовой продукции на линии раздачи. В частности, картофельное пюре, которое, по технологическим нормам, должно заменяться каждые два часа, оказалось просроченным.

«Картофельное пюре многие считают безобидным блюдом, но в его состав входят молоко и сливочное масло. При нарушении сроков хранения продукт начинает обсеменяться микроорганизмами и может стать источником массового пищевого отравления», — пояснила Гулзат Асанакунова.

По ее данным, у пострадавших наблюдались многократная рвота, понос, высокая температура, головокружение и боли в животе. Все заболевшие были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Сейчас столовая закрыта постановлением санэпиднадзора. Администрация объекта оштрафована, в помещении проводится полная дезинфекция, промывка теплового и холодильного оборудования. Персонал обследуют на бактериальное носительство.

Окончательные выводы о причине отравления будут сделаны после лабораторных исследований. Их результаты ожидаются примерно через неделю.

В 2025 году в Бишкеке зарегистрировали 159 случаев пищевых отравлений, а с начала 2026-го это уже второй случай массового отравления.
