В одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, 31 октября 2025 года в 22.30 в Республиканскую клиническую инфекционную больницу поступили пациенты с признаками пищевого отравления — с многократной рвотой, диареей и выраженным болевым синдромом.

Из анамнеза установлено, что все заболевшие с 12.00 до 13.00 употребляли шаурму в столовой одной из школ.

Всего в больницу обратились 58 пациентов, из них 54 — дети и четверо взрослых.

9 пациентов (7 детей и 2 взрослых) госпитализированы, состояние стабильное.

49 пациентов после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение с соответствующими рекомендациями.

Всем пациентам произведено промывание желудка до чистых вод, взяты анализы.

Больные, находящиеся на стационарном лечении полностью обеспечены всеми необходимыми медикаментами за счет больницы.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы продолжают эпидемиологическое расследование этого случая.