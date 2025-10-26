18:08
Происшествия

Ограбление Лувра. Один из подозреваемых задержан при попытке покинуть Францию

Одного из подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра задержали в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль. По данным Paris Match, мужчина собирался вылететь в Алжир.

Всего в связи с кражей разыскиваются четверо подозреваемых: двое поднимались на галерею «Аполлон» с помощью автовышки, а еще двое участвовали в краже и помогли подозреваемым скрыться на скутерах.

Похищение драгоценностей из Лувра стало одной из крупнейших и дерзких краж.

Напомним, ограбление произошло ранним утром 19 октября. Преступников до сих пор ищут.

Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда принадлежавшее Марии Амалии, последней королеве Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.
