17:55
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Происшествия

В Париже ограбили Лувр и похитили ювелирные изделия

В парижском Лувре произошло ограбление, похищены ювелирные изделия. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, сегодня ранним утром несколько преступников в масках проникли в музей со стороны набережной Сены, где ведутся ремонтные работы. Использовав грузовой лифт, они сразу поднялись в Галерею Аполлона — место, где выставляется коллекция ювелирных украшений.

Похитители забрали девять предметов из коллекции Наполеона и императрицы — среди них ожерелье, брошь и диадема.

Источник в музее уточнил, что главный драгоценный камень коллекции — легендарный алмаз «Режент» весом более 140 карат — остался на месте. Размер ущерба пока не установлен.

Как сообщила министр культуры Франции Рашида Дати, инцидент произошел еще до открытия музея. В результате никто не пострадал.

Администрация музея сообщила, что 19 октября он будет закрыт.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347701/
просмотров: 561
Версия для печати
Материалы по теме
На заметку власти. Выставка «Великолепие оазисов Узбекистана» открылась в Лувре
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали В Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали
В&nbsp;Бишкеке обнаружен подпольный цех по&nbsp;производству контрафактного алкоголя В Бишкеке обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
ГКНБ задержал автора угроз о&nbsp;терактах в&nbsp;Бишкеке: ею&nbsp;оказалась гражданка&nbsp;КР ГКНБ задержал автора угроз о терактах в Бишкеке: ею оказалась гражданка КР
В&nbsp;Бишкеке эвакуировали посетителей ТЦ&nbsp;&laquo;Ала-Арча&raquo; В Бишкеке эвакуировали посетителей ТЦ «Ала-Арча»
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
19 октября, воскресенье
17:23
В Бишкеке для проезда открыли обновленную дорогу на улице Фучика В Бишкеке для проезда открыли обновленную дорогу на ули...
16:43
В Париже ограбили Лувр и похитили ювелирные изделия
16:21
Спуск камней в Бооме. На трассе Бишкек — Нарын — Торугарт ограничат движение
16:02
Внимание! В Бишкеке временно перекрыли участок дороги на улице Фучика
15:27
В Бишкеке модернизируют очистные сооружения, построенные в 1970-х годах