В Париже ограбили Лувр и похитили ювелирные изделия

В парижском Лувре произошло ограбление, похищены ювелирные изделия. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, сегодня ранним утром несколько преступников в масках проникли в музей со стороны набережной Сены, где ведутся ремонтные работы. Использовав грузовой лифт, они сразу поднялись в Галерею Аполлона — место, где выставляется коллекция ювелирных украшений.

Похитители забрали девять предметов из коллекции Наполеона и императрицы — среди них ожерелье, брошь и диадема.

Источник в музее уточнил, что главный драгоценный камень коллекции — легендарный алмаз «Режент» весом более 140 карат — остался на месте. Размер ущерба пока не установлен.

Как сообщила министр культуры Франции Рашида Дати, инцидент произошел еще до открытия музея. В результате никто не пострадал.

Администрация музея сообщила, что 19 октября он будет закрыт.