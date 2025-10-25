23:22
Происшествия

Мигрантов, участвовавших в массовой драке в Москве, выдворят из РФ

Все участники массовой драки в ЖК «Прокшино» будут выдворены из страны с последующим запретом на въезд, пишет Baza со ссылкой на МВД Российской Федерации.

Непосредственных зачинщиков драки в районе Коммунарки депортация не коснется: их и наиболее активно участвовавших в потасовке рабочих привлекут в качестве подозреваемых по уголовному делу о «хулиганстве группой лиц с применением оружия». На текущий момент задержано уже больше 40 человек.

Напомним, массовая драка мигрантов с палками и лопатами произошла в ЖК «Прокшино» в Москве. Рабочие устроили разборки, в ход пошли палки, лопаты и дорожные знаки.

По словам местной жительницы, конфликт начался еще накануне, однако сегодня он перерос в настоящее столкновение. Предположительно это представители подрядных организаций застройщика и частные ремонтники, которые часто предлагают свои услуги мигрантам. Жители связывают происходящее с борьбой за клиентов.
