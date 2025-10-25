Массовая драка мигрантов с палками и лопатами произошла в ЖК «Прокшино» в Москве. Рабочие устроили разборки, в ход пошли палки, лопаты и дорожные знаки. Информацию подтвердили в Главном управлении МВД России по столице.

Фото — скриншот с видеозаписи. В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку с лопатами и палками

Полиция получила обращения от граждан о конфликте группы людей в районе Коммунарка.

«В настоящее время на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции. Устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики. По результатам проведенных мероприятий будет организована проверка, после чего полицейские примут решение в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали, что по территории жилого комплекса бегали рабочие с палками и бросались ими друг в друга.

По словам местной жительницы, конфликт начался еще накануне, однако сегодня он перерос в настоящее столкновение. Предположительно это представители подрядных организаций застройщика и частные ремонтники, которые часто предлагают свои услуги мигрантам. Жители связывают происходящее с борьбой за клиентов.