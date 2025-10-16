Установлена личность мужчины, угрожавшего школьникам Бишкека

Сотрудниками милиции установлена личность мужчины, распространившего угрозы в адрес учащихся. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, им оказался разыскиваемый гражданин Украины Ярослав Овсюк, 2005 года рождения.

«Овсюк объявлен в международный розыск МВД РФ за телефонный терроризм. ГУВД просит сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Все поступающие сигналы и сообщения незамедлительно проверяются. На данный момент все школы, указанные в списках, осмотрены, каких-либо подозрительных предметов или угроз безопасности не выявлено. Сотрудники милиции продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасность учащихся и педагогов», — говорится в сообщении.

В милиции призывают граждан доверять только официальным источникам информации, не распространять непроверенные сведения и не создавать панику в мессенджерах и социальных сетях.

В связи со сложившейся ситуацией 17 октября муниципальные школы города будут работать онлайн.