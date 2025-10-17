12:32
Происшествия

ГУВД: Подросток, фигурировавший в Telegram-канале с угрозами, не связан с делом

Подросток из Бишкека, который якобы являлся сообщником Ярослава Овсюка, не имеет отношения к распространению угроз. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Ранее в Telegram-канале мужчины, распространившего угрозы в адрес учащихся Бишкека, появилось фото школьника, который якобы был его сообщником.

Сотрудники ГУВД совместно с ГКНБ КР установили личность гражданина, изображенного на скриншоте. Им оказался житель жилмассива «Эне-Сай», несовершеннолетний М.Н.

Подросток в сопровождении родителей был доставлен в отделение милиции. В ходе опроса он пояснил, что ранее переписывался и конфликтовал в Telegram с неизвестным лицом, впоследствии оказавшимся Овсюком. После этого с аккаунта bishkekhorror в его адрес поступали угрозы.

Проверкой установлено, что М.Н. не имеет отношения к распространению угроз, а сообщение про его соучастие носило провокационный характер и было размещено в целях мести подростку другими пользователями чата.

В отношении родителей парня ИДН СОБ УВД Свердловского района составили протокол в соответствии со статьей «Уклонение от родительских обязанностей» Кодекса о правонарушениях КР.

Напомним, 16 октября в мессенджере Telegram, в группе под названием «Ужас Бишкека Аверсион», было опубликовано сообщение с угрозами и фотографиями провокационного характера, где мужчина угрожал физической расправой над учащимися столичных школ. Вследствие этого все школы 17 сентября перешли на онлайн-обучение. 

По информации МВД, угрожающий в видеороликах мужчина находится не в Кыргызстане и находится в международном розыске. 

ГУВД Бишкека напоминает, что распространение ложных или провокационных сообщений в интернете влечет уголовную ответственность. Также правоохранительные органы призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и продолжать вести привычный образ жизни.

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация не соответствует действительности и является фейком.
