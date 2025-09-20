11:29
Происшествия

Деятельность криминальной группы на КПП «Кен-Сай» пресекли в Кыргызстане

ГКНБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресек деятельность преступной группы на КПП «Кен-Сай – автодорожный» Ноокенского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, гражданин Т.А.И. по прозвищу Тайсон и его брат И. у К. по прозвищу Кудаш систематически оказывали давление на частных предпринимателей, демонстрировали приверженность криминальной идеологии, допускали высказывания о якобы имеющихся у них родственных связях с высшими должностными лицами страны, угрожали сотрудникам таможни и Пограничной службы и препятствовали работе КПП «Кен-Сай – автодорожный».

Кроме того, в ГКНБ получили информацию об их причастности к контрабанде (лекарства, табачные изделия, мобильные телефоны) в приграничной зоне Ноокенского района и перевозке нелегальных мигрантов из Узбекистана в Бишкек. При этом задержанные запугивали трудовых мигрантов и насильно пересаживали их в подконтрольные такси, требуя завышенную оплату за проезд.

ГКНБ КР просит пострадавших от противоправных действий Т.А.И. и И.у. К. обращаться по телефону доверия через WhatsApp – 0995012210.
