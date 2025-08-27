Трамп угрожает России экономической войной, если не будет прогресса по Украине. Об этом он заявил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Президент США отметил, что не исключает экономическую войну с Россией в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании, добавив, что не хотел бы этого делать.

«Это не будет мировой войной, но будет экономической войной», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что может глава США предпринять в отношении Москвы, если попытки урегулировать конфликт в Украине не увенчаются успехом.

«Экономическая война будет иметь плохие последствия для России. А я не хочу этого», — добавил глава Белого дома.

По его словам, в случае провала украинского урегулирования Соединенные Штаты могут ввести санкции против России. «То, что я задумал, очень серьезно», — сказал Дональд Трамп.

При этом американский лидер отметил, что не может сказать, что президент Украины Владимир Зеленский «абсолютно не несет вины» в этом конфликте. «Все зависит от обеих сторон», — резюмировал Дональд Трамп.

После того как стало известно о принципиальной договоренности о встрече президентов России и Украины, мировое сообщество ждет, когда она состоится. Ранее Дональд Трамп заявил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, после которой будет организована трехсторонняя встреча — с участием самого президента США. Однако вопрос так и остался открытым. Ни в Вашингтоне, ни в Москве, ни в Киеве больше не информируют о такой встрече в ближайшее время.