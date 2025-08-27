10:10
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Трамп угрожает России экономической войной, если не будет прогресса по Украине

Трамп угрожает России экономической войной, если не будет прогресса по Украине. Об этом он заявил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Президент США отметил, что не исключает экономическую войну с Россией в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании, добавив, что не хотел бы этого делать.

«Это не будет мировой войной, но будет экономической войной», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что может глава США предпринять в отношении Москвы, если попытки урегулировать конфликт в Украине не увенчаются успехом.

«Экономическая война будет иметь плохие последствия для России. А я не хочу этого», — добавил глава Белого дома.

По его словам, в случае провала украинского урегулирования Соединенные Штаты могут ввести санкции против России. «То, что я задумал, очень серьезно», — сказал Дональд Трамп.

При этом американский лидер отметил, что не может сказать, что президент Украины Владимир Зеленский «абсолютно не несет вины» в этом конфликте. «Все зависит от обеих сторон», — резюмировал Дональд Трамп.

После того как стало известно о принципиальной договоренности о встрече президентов России и Украины, мировое сообщество ждет, когда она состоится. Ранее Дональд Трамп заявил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, после которой будет организована трехсторонняя встреча — с участием самого президента США. Однако вопрос так и остался открытым. Ни в Вашингтоне, ни в Москве, ни в Киеве больше не информируют о такой встрече в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341100/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Вето на закон о социальных выплатах беженцам из Украины наложил президент Польши
Встрече Путина и Зеленского мешает то, что они «друг друга не любят» — Трамп
Сделка состоялась: США приобрели 10 процентов акций Intel
Разведка США запретила давать союзникам данные о переговорах РФ и Украины
Дональд Трамп заявил, что сегодня выйдет патрулировать улицы Вашингтона
Интрига августа. Где может пройти встреча Путина с Зеленским
Костюм Зеленского, загар Мерца, потеря президента: о чем шутили на встрече в США
Для гарантии безопасности. Украина предложила Трампу сделку на $100 миллиардов
Украинский вопрос. Лидеры европейских стран прокомментировали встречу с Трампом
Украинский вопрос. Трамп заявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского
Популярные новости
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;августа Доллар и рубль продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 26 августа
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
В&nbsp;Кыргызстане зарплаты растут, но&nbsp;текучесть кадров остается проблемой В Кыргызстане зарплаты растут, но текучесть кадров остается проблемой
Бизнес
Перевести деньги из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию легко и&nbsp;безопасно Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
Не&nbsp;бойтесь гинекологических онкозаболеваний&nbsp;&mdash; бойтесь опоздать Не бойтесь гинекологических онкозаболеваний — бойтесь опоздать
Осталось всего 6&nbsp;дней: торопитесь в&nbsp;O!Store за&nbsp;Honor с&nbsp;кешбэком 1500&nbsp;сомов! Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
27 августа, среда
10:02
Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопа...
10:00
Иманалы Айдарбеков: Первый среди равных. Судьба, прошедшая сквозь огонь и века
09:57
В части Бишкека 28 августа почти на сутки отключат питьевую воду
09:49
Трамп угрожает России экономической войной, если не будет прогресса по Украине
09:39
Число кыргызстанцев, вставших на миграционный учет в РФ, выросло до 377 тысяч