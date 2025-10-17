01:28
Общество

Угроза ученикам. Бишкекские школы не будут переводить на онлайн-обучение

Бишкекские школы не будут переводить на онлайн-обучение. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Там отметили, что по информации МВД КР, угрожающий в видеороликах мужчина, находится не в Кыргызстане. Все школы, указанные в списках, осмотрены, каких-либо подозрительных предметов или угроз безопасности не выявлено. Сотрудники милиции продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасность учащихся и педагогов.

«В связи с этим, принято решение оставить муниципальные школы в оффлайн режиме», — сообщили в мэрии.

Напомним, ранее было принято решение перевести столичные школы на онлайн-обучение, так как в мессенджерах распространили видео, на котором мужчина угрожает физической расправой над учащимися. Милиция установила личность угрожавшего. Им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк. Он объявлен в международный розыск за телефонный терроризм.

