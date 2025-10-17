21:54
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Происшествия

Угроза школьникам. ГУВД Бишкека сделало официальное заявление

ГУВД Бишкека распространило официальное заявление относительно угрозы школьникам столицы.

По данным пресс-службы ведомства, распространяемая информация о якобы вооруженных нападениях на школы Бишкека не соответствует действительности.

«В первой половине дня в социальных сетях и мессенджерах распространяются видеозаписи и сообщения о якобы происходящих вооруженных нападениях на школы столицы. ГУВД официально заявляет, что информация не соответствует действительности и является фейковой. Просим граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В Бишкеке обстановка стабильная и полностью под контролем правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Сотрудниками милиции и специальных служб проводится мониторинг ситуации. Все сообщения подобного характера проверяются в оперативном порядке, однако фактов, подтверждающих распространенные слухи, не установлено.

ГУВД призывает граждан не распространять непроверенную информацию, а также получать сведения только из официальных источников.

Напомним, ранее принято решение перевести столичные школы на онлайн-обучение, так как в мессенджерах распространили видео, на котором мужчина угрожает физической расправой над учащимися. Милиция установила личность угрожавшего. Им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк. Он объявлен в международный розыск за телефонный терроризм.

В мэрии сначала заявили, что 17 октября все муниципальные школы Бишкека переведут на онлайн-обучение. Однако около полуночи передумали. В муниципалитете отметили, что, по информации МВД, угрожающий расправой в видеороликах мужчина находится не в Кыргызстане. Все школы, указанные в списках, осмотрели, каких-либо подозрительных предметов или угроз безопасности не выявили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347607/
просмотров: 984
Версия для печати
Материалы по теме
ГУВД: Подросток, фигурировавший в Telegram-канале с угрозами, не связан с делом
Угроза ученикам. Бишкекские школы не будут переводить на онлайн-обучение
Установлена личность мужчины, угрожавшего школьникам Бишкека
Деятельность криминальной группы на КПП «Кен-Сай» пресекли в Кыргызстане
Китай пригрозил США из-за намерений ввести пошлины за импорт нефти из России
Трамп угрожает России экономической войной, если не будет прогресса по Украине
Милиция ищет водителя, который матерился и угрожал женщине дубинкой в Бишкеке
Трамп снова грозит БРИКС 100-процентными пошлинами в случае отказа от доллара
Ключевые угрозы для Центральной Азии в 2025 году назвали в Global Risk Report
Китай ответил на угрозы Дональда Трампа в адрес БРИКС в случае отказа от доллара
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали В Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали
Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по&nbsp;подозрению в&nbsp;вымогательстве Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по подозрению в вымогательстве
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение силой 4&nbsp;балла В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла
Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
17 октября, пятница
21:42
В Бишкеке временно изменена схема движения экспресс-маршрута № 1 В Бишкеке временно изменена схема движения экспресс-мар...
21:26
Сколько заработал Криштиану Роналду в 2025 году, подсчитал Forbes
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 октября: осадки не ожидаются
20:42
В мире рекордные показатели голода — Всемирная продовольственная программа
20:35
Угроза школьникам. ГУВД Бишкека сделало официальное заявление