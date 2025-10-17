Угроза школьникам. ГУВД Бишкека сделало официальное заявление

ГУВД Бишкека распространило официальное заявление относительно угрозы школьникам столицы.

По данным пресс-службы ведомства, распространяемая информация о якобы вооруженных нападениях на школы Бишкека не соответствует действительности.

«В первой половине дня в социальных сетях и мессенджерах распространяются видеозаписи и сообщения о якобы происходящих вооруженных нападениях на школы столицы. ГУВД официально заявляет, что информация не соответствует действительности и является фейковой. Просим граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В Бишкеке обстановка стабильная и полностью под контролем правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Сотрудниками милиции и специальных служб проводится мониторинг ситуации. Все сообщения подобного характера проверяются в оперативном порядке, однако фактов, подтверждающих распространенные слухи, не установлено.

ГУВД призывает граждан не распространять непроверенную информацию, а также получать сведения только из официальных источников.

Напомним, ранее принято решение перевести столичные школы на онлайн-обучение, так как в мессенджерах распространили видео, на котором мужчина угрожает физической расправой над учащимися. Милиция установила личность угрожавшего. Им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк. Он объявлен в международный розыск за телефонный терроризм.

В мэрии сначала заявили, что 17 октября все муниципальные школы Бишкека переведут на онлайн-обучение. Однако около полуночи передумали. В муниципалитете отметили, что, по информации МВД, угрожающий расправой в видеороликах мужчина находится не в Кыргызстане. Все школы, указанные в списках, осмотрели, каких-либо подозрительных предметов или угроз безопасности не выявили.