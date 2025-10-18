19:52
Происшествия

ГКНБ задержал автора угроз о терактах в Бишкеке: ею оказалась гражданка КР

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана задержал автора сообщения с угрозой совершения акта терроризма в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что гражданин Украины Ярослав Овсюк создал в мессенджере Telegram канал «Ужас Бишкека», который позднее переименовали в «АВЕРСИОН». Через него активно распространяли информацию о возможных терактах в школах и торговых центрах города.

В этом Telegram-канале обнаружили аудиосообщение, в котором пользователь под ником «ayana» выразила намерение взорвать торговые центры Бишкека, включая ГУМ, ЦУМ, «Бишкек Парк», «Дордой Плаза», «Азия Молл» и «Томми Молл».

Это сообщение спровоцировало паническое настроение среди населения, вызвало общественный резонанс и могло спровоцировать дестабилизацию общественной ситуации в столице.

17 октября 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела по статье 252 («Угроза совершения акта терроризма») УК КР установили и задержали автора аудиосообщения — гражданку КР Г.А.К.. Ее водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Госкомитет предупредил, что подобные действия влекут уголовную ответственность, и призвал граждан, включая подростков, воздержаться от распространения ложной и провокационной информации, связанной с угрозами террористического характера.
