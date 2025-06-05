Милиция ищет водителя, который матерился и угрожал женщине дубинкой в Бишкеке

Проводятся работы по установлению личности водителя, который угрожал женщине дубинкой и материл ее. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

Фото 24.kg. Водитель, угрожавший женщине дубинкой

Инцидент произошел 3 июня примерно в 20.45 на пересечении улиц Ахунбаева и Баха. По словам женщины, она поворачивала с Ахунбаева на Баха в северном направлении, перед ней на повороте стоял внедорожник, которому она просигналила, потому что он не совершал движения. В ответ на сигнал водитель начал кричать и материть ее.

Женщина рассказала, что на пересечении улиц Баха и Гагарина мужчина догнал ее, подрезал и вышел из авто, угрожая телескопической дубинкой.

В УВД Ленинского района отметили, что после публикации ролика на сайте 24.kg факт зарегистрирован в журнале учета информации. Проводятся проверка и работы по установлению личности мужчины.

Милиция просит граждан, кому известна личность водителя, зафиксированного на видео, либо если у вас есть иная информация, способствующая установлению его личности, сообщить в милицию по телефонам: 996708731173, 996707228605. Анонимность гарантируется.