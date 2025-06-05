15:52
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Милиция ищет водителя, который матерился и угрожал женщине дубинкой в Бишкеке

Проводятся работы по установлению личности водителя, который угрожал женщине дубинкой и материл ее. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

24.kg
Фото 24.kg. Водитель, угрожавший женщине дубинкой

Инцидент произошел 3 июня примерно в 20.45 на пересечении улиц Ахунбаева и Баха. По словам женщины, она поворачивала с Ахунбаева на Баха в северном направлении, перед ней на повороте стоял внедорожник, которому она просигналила, потому что он не совершал движения. В ответ на сигнал водитель начал кричать и материть ее.

Женщина рассказала, что на пересечении улиц Баха и Гагарина мужчина догнал ее, подрезал и вышел из авто, угрожая телескопической дубинкой.

В УВД Ленинского района отметили, что после публикации ролика на сайте 24.kg факт зарегистрирован в журнале учета информации. Проводятся проверка и работы по установлению личности мужчины.

Милиция просит граждан, кому известна личность водителя, зафиксированного на видео, либо если у вас есть иная информация, способствующая установлению его личности, сообщить в милицию по телефонам: 996708731173, 996707228605. Анонимность гарантируется.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331701/
просмотров: 1622
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке водитель матерился и угрожал дубинкой женщине на дороге
Водитель Hyundai погиб после столкновения с фурой в Ошской области
С тонировкой и без прав. В Бишкеке водителя оштрафовали на 21 тысячу сомов
Два человека погибли в результате лобового столкновения фур в Ошской области
Дебюрократизация. Личные карточки водителей исключат из списка обязательных
В Бишкеке сотрудника обменки ударили дубинкой и забрали у него $50 тысяч
Мужчина ударил патрульного в Бишкеке. Подробности от УПСМ
В Бишкеке водитель ударил в лицо патрульного и уехал. Его задержали
В Бишкеке Porter сбил девочку на зебре и уехал. Водитель задержан
В Бишкеке подрались водитель автобуса и муниципальный служащий
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение: где ощущались подземные толчки В Кыргызстане произошло землетрясение: где ощущались подземные толчки
ГКНБ задержал пользователя соцсетей по&nbsp;подозрению в&nbsp;возбуждении розни ГКНБ задержал пользователя соцсетей по подозрению в возбуждении розни
Экс-депутата Алиярбека Абжалиева опять задержали по&nbsp;подозрению в&nbsp;коррупции Экс-депутата Алиярбека Абжалиева опять задержали по подозрению в коррупции
Бус сбил женщину, переходящую дорогу по&nbsp;пешеходному переходу Бус сбил женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу
Бизнес
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
Встречайте лето с&nbsp;домашним интернетом + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
Смотрите матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; КНДР в&nbsp;прямом эфире через приложение MegaTV Смотрите матч Кыргызстан — КНДР в прямом эфире через приложение MegaTV
5 июня, четверг
15:50
Несколько муниципальных предприятий города Ош перейдут на самообеспечение Несколько муниципальных предприятий города Ош перейдут...
15:37
Дебюрократизация станет основой роста экономики Кыргызстана
15:36
МВФ прогнозирует снижение темпов роста ВВП Кыргызстана до 6,8 процента
15:25
В Душанбе главы правительств стран СНГ подписали ряд документов
15:18
ЦИК зарегистрировала Табылды Муратбекова депутатом ЖК вместо Айжигитова