Пограничников Кыргызстана подготовили к противодействию взрывным угрозам

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке совместно с Центром международных стабилизационных мер и контроля над вооружениями Вооруженных сил Австрии оказал поддержку в создании механизма Координационной ячейки по противодействию взрывным угрозам (CET-CC) в структуре Пограничной службы ГКНБ. Об этом сообщили в ПС ГКНБ.

По данным ОБСЕ, с 24 по 28 ноября в Ошe прошел недельный учебный курс для сотрудников Пограничной службы и инженерной группы. Участники освоили практические навыки координации, изучили процедуры обезвреживания взрывчатых веществ и меры безопасности при работе в полевых условиях.

Отмечается, что программа направлена на повышение безопасности инженерных подразделений, укрепление контроля на государственной границе и улучшение межведомственного взаимодействия. Создание механизма CET-CC позволит повысить эффективность реагирования на взрывные угрозы и снизить риски для личного состава.