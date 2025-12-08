15:32
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

Пограничников Кыргызстана подготовили к противодействию взрывным угрозам

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке совместно с Центром международных стабилизационных мер и контроля над вооружениями Вооруженных сил Австрии оказал поддержку в создании механизма Координационной ячейки по противодействию взрывным угрозам (CET-CC) в структуре Пограничной службы ГКНБ. Об этом сообщили в ПС ГКНБ.

По данным ОБСЕ, с 24 по 28 ноября в Ошe прошел недельный учебный курс для сотрудников Пограничной службы и инженерной группы. Участники освоили практические навыки координации, изучили процедуры обезвреживания взрывчатых веществ и меры безопасности при работе в полевых условиях.

Отмечается, что программа направлена на повышение безопасности инженерных подразделений, укрепление контроля на государственной границе и улучшение межведомственного взаимодействия. Создание механизма CET-CC позволит повысить эффективность реагирования на взрывные угрозы и снизить риски для личного состава.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353807/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
Восемь постсоветских стран призвали ОБСЕ бороться с расизмом и ксенофобией
Миссия наблюдателей: выборное законодательство КР не соответствует стандартам
Тынчтыка Субанкулова назначили главой управления ГКНБ по Джалал-Абадской области
ГКНБ вернул в собственность государства здание быткомбината «Асем» в Караколе
Элизар Сманов назначен заместителем председателя ГКНБ
ГКНБ опровергает массовый характер заключения браков между гражданами КР и КНР
Полковник ГКНБ Эльдар Жакыпбеков возглавил главное управление спецслужбы Бишкека
В Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных «премиум-продуктов»
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
Бизнес
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
8 декабря, понедельник
15:18
В Казахстане опрокинулся автобус с узбекистанцами: пять человек погибло В Казахстане опрокинулся автобус с узбекистанцами: пять...
15:12
Программа продумана, учителей обучают. Минпросвещения о переходе на 12-летку
15:10
Пограничников Кыргызстана подготовили к противодействию взрывным угрозам
15:07
В Кыргызстане открывается онлайн-регистрация на сезонные работы в Великобритании
15:05
На границе Таиланда и Камбоджи возобновились боевые столкновения