Происшествия

В Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали

В одном из мессенджеров опубликовано видео, на котором мужчина угрожает физической расправой над учащимися столичных школ. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

По ее данным, факт зарегистрирован в Журнале учета информации, начата доследственная проверка.

«Сотрудники киберотдела ГУВД проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения указанного гражданина. Если вы узнали мужчину, просим сообщить об этом по короткому круглосуточному номеру 102. Анонимность гарантируется», — говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали предоставить результаты проверки позднее.

Сейчас школы № 6, 61 и общеобразовательное учреждение в жилмассиве «Ак-Ордо» оцеплены сотрудниками районных управлений, учащиеся и администрация эвакуированы. На месте работают кинологи СБНОН МВД.

В школе-гимназии № 6 проверили здание и прилегающую территорию, подозрительных предметов не обнаружено.
