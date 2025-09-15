21:52
Власть

Китай пригрозил США из-за намерений ввести пошлины за импорт нефти из России

Китай пригрозил США «решительными мерами» из-за намерений ввести пошлины за импорт российской нефти, сообщает Сhinanews.com.

Пекин предпримет решительные меры для защиты своих интересов в случае их ущемления, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предложение США о введении пошлин на китайский импорт российской нефти. Он добавил, что Китай будет «твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития».

Линь Цзянь охарактеризовал действия Вашингтона как «одностороннее запугивание и экономическое принуждение», отметив, что они «серьезно подрывают правила международной торговли».

Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил о намерении ввести пошлины против стран, которые покупают нефть у России.
