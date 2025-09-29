Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД Кыргызстана установили, что гражданин А.Б., 1985 года рождения, отбывая наказание в специализированном психиатрическом медучреждении, объединил вокруг себя группу лиц, в том числе спортсменов, придерживающихся криминальной идеологии.

Фото МВД. В Кыргызстане разоблачили «положенца», скрывавшегося в психиатрической клинике

Используя физическое превосходство и влияние, он провозгласил себя «положенцем» и организовал сбор денег с осужденных в пользу так называемого «общака». По оперативным данным, на незаконно полученные средства А.Б. приобрел жилые дома, земельные участки и более 100 голов крупного рогатого скота.

Напомним, в 2018 году А.Б. убил бывшего сотрудника правоохранительных органов, нанеся ему несколько ножевых ранений. Позже, отмечают в МВД, с использованием личных связей и коррупционных схем он получил подложные заключения психиатрической экспертизы. Суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение.

Находясь в спецучреждении, А.Б. не прекратил противоправную деятельность, напротив — расширил сферу влияния. Он назначал «смотрящих», контролировал пациентов и осужденных, продолжал собирать деньги в «общак», укрепляя свой статус внутри и за пределами клиники.

По факту созданной организованной группы возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-следственных мероприятий А.Б. и его подельник А.А., 1980 года рождения, задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.