Происшествия

Убийство Айзирек Эралиевой. Блогер Абдумаликов оштрафован и вышел из-под ареста

Свердловский районный суд Бишкека вынес решение по делу блогера Бауржана Абдумаликова, который оскорбил убитую мужем Айзирек Эралиеву, написав в соцсетях о ее якобы измене.

из архива
Фото из архива. Бауржан Абдумаликов по решению суда оштрафован и вышел из-под ареста

Вызывающие комментарии блогера повлекли за собой не менее широкий общественный резонанс, чем само убийство женщины.

В отношении Бауржана Абдумаликова было возбуждено уголовное дело по статье «Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР. Его арестовали и водворили в СИЗО.

Решением суда он признан виновным по предъявленному обвинению. Ему назначен штраф в размере 100 тысяч сомов. Он освобожден в зале суда.

Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая Айзирек Эралиева с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. После мероприятия мужчина сначала избил жену, а затем застрелил.

31 июля Узгенский районный суд Ошской области приговорил супруга Айзирек Эралиевой к 18 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/344396/
просмотров: 560
