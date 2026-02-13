11:00
Происшествия

Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера

Сотрудники СПЭНМ ГУВД Бишкека в ходе мониторинга интернет-пространства в социальной сети Facebook выявили аккаунт под названием «Жолдош Сыргаков», с которого распространялись видеоматериалы негативного характера. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Указанные материалы с учетом широкой аудитории соцсети могли нанести ущерб репутации руководящих представителей государственных органов Кыргызской Республики.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ ГУВД города, после чего начата доследственная проверка. В ходе нее установлено, что владельцем страницы является гражданин Ж.С., 1983 года рождения.

В рамках процессуальных мероприятий он не подчинился законным требованиям сотрудников милиции и выражался в их адрес нецензурной бранью.

По результатам проверки материалы в отношении Ж.С. переданы сотрудникам службы общественной безопасности Первомайского РУВД. В отношении него составлен протокол по статье 126 Кодекса о правонарушениях (мелкое хулиганство). После его водворили в изолятор временного содержания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361839/
просмотров: 524
