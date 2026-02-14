10:24
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Общество

Известный тревел-блогер Camperghini отправится в путешествие по Кыргызстану

Кыргызстан в ближайшее время посетит известный тревел-блогер и автор проекта Camperghini — Connor Camperghini. Он планирует совершить самостоятельное путешествие по стране и представить ее международной аудитории через формат авторского контента. Об этом сообщает Департамент туризма. 

Как сообщается, в рамках поездки блогер намерен показать Кыргызстан глазами независимого путешественника — с акцентом на горные маршруты, национальную культуру, локальные сообщества, природные локации и современную туристическую инфраструктуру.

Департамента туризма
Фото Департамента туризма

Визит поддерживает Департамент туризма Кыргызской Республики. Ведомство заявило о готовности к сотрудничеству с представителями туристического бизнеса и креативных индустрий для организации партнерских проектов и продвижения туристического потенциала страны на международной арене.

Сам Connor Camperghini также открыт к профессиональным коллаборациям и совместным инициативам. Организаторы приглашают заинтересованные компании к взаимодействию для создания ярких интеграций и качественного туристического контента о Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361992/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан станет «торговыми воротами» для товаров из Таджикистана в ЕАЭС и ЕС
Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
Как будут развивать туризм между Бишкеком и Алматы — показали новый план
«Кыргыз темир жолу» и Фонд развития туризма запускают новые маршруты по стране
Фонд развития туризма КР вернул 56,1 миллиона сомов дебиторской задолженности
Люксовый поезд по маршруту Пекин — Ташкент пройдет через Кыргызстан
Open Central Asia: Кыргызстан предложил создать единый туристический бренд
Для туристов в Кыргызстане создадут единое цифровое приложение
Кыргызстан и Австрия обсудили вопрос открытия школы туризма на Иссык-Куле
Единую цифровую туристическую платформу планируют создать в Кыргызстане
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Закон о&nbsp;тишине. В&nbsp;парламенте просят вывести из-под запрета два праздника Закон о тишине. В парламенте просят вывести из-под запрета два праздника
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
10:20
Вакцинация против гепатита B: только 60 процентов пациентов прошли курс до конца Вакцинация против гепатита B: только 60 процентов пацие...
10:16
Известный тревел-блогер Camperghini отправится в путешествие по Кыргызстану
10:08
Талант Мамытов: По Конституции один человек не отвечает за поступки другого
10:01
Хорошая новость. МЧС Кыргызстана прогнозирует раннюю весну
09:42
Борец из КР Акжол Махмудов победил на международном турнире Super 4 Wrestling