Известный тревел-блогер Camperghini отправится в путешествие по Кыргызстану

Кыргызстан в ближайшее время посетит известный тревел-блогер и автор проекта Camperghini — Connor Camperghini. Он планирует совершить самостоятельное путешествие по стране и представить ее международной аудитории через формат авторского контента. Об этом сообщает Департамент туризма.

Как сообщается, в рамках поездки блогер намерен показать Кыргызстан глазами независимого путешественника — с акцентом на горные маршруты, национальную культуру, локальные сообщества, природные локации и современную туристическую инфраструктуру.

Фото Департамента туризма

Визит поддерживает Департамент туризма Кыргызской Республики. Ведомство заявило о готовности к сотрудничеству с представителями туристического бизнеса и креативных индустрий для организации партнерских проектов и продвижения туристического потенциала страны на международной арене.

Сам Connor Camperghini также открыт к профессиональным коллаборациям и совместным инициативам. Организаторы приглашают заинтересованные компании к взаимодействию для создания ярких интеграций и качественного туристического контента о Кыргызстане.