«Инстаграм-революционер» из Манаса сходил в ГКНБ на профилактическую беседу

Пользователь соцсетей М.А.А. из Манаса, который 20 февраля опубликовал в Instagram провокационное видео, попал в ГКНБ на разъяснительно-профилактическую беседу. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

В ролике пользователь соцсетей эмоционально рассуждал о «накаляющейся политической ситуации» и намекал на возможное межрегиональное противостояние.

Фото ГКНБ

Спецслужба напомнила автору видео, что распространять недостоверные заявления, спекулировать на теме мифических конфликтов во власти и подогревать региональную напряженность — недопустимо. После беседы М.А.А. удалил видео и опубликовал опровержение.

В ГКНБ подчеркнули: любые действия, направленные на разжигание вражды по региональному, национальному или иному признаку, влекут ответственность по закону.