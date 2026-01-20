23:48
Общество

В Бишкеке милиция проверяет парней, высмеявших в соцсетях кыргызский язык

В Бишкеке милиция проверяет парней, высмеявших в соцсетях кыргызский язык. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в соцсетях распространилось видео, высмеивающее кыргызский язык, которое вызвало широкий общественный резонанс.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека

«Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ, начата доследственная проверка. Сотрудники СПЭНМ ГУВД Бишкека совместно с ГКНБ провели оперативно-разыскные мероприятия и установили личности граждан, запечатленных на видео. Ими оказались Т. К., С. С. и М. М., все 1991 года рождения. Их доставили в следственную службу ГУВД, где они извинились перед общественностью. Для юридической оценки их действий назначены соответствующие экспертизы и продолжаются проверочные мероприятия. По их результатам будет принято решение в рамках законодательства Кыргызстана», — говорится в сообщении.
