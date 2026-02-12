09:58
Происшествия

В Алматы двух российских блогеров арестовали на 15 суток: оскорбили девушек

В Алматы двух российских блогеров арестовали на 15 суток за оскорбительные высказывания о казахстанских девушках.

После скандального стрима из южной столицы РК их арестовали по административному делу. В свою очередь МВД также возбудило уголовное дело, заявили в Генпрокуратуре республики.

По словам замгенпрокурора Галымжана Койгельдиева, подозреваемых привлекают к ответственности за мелкое хулиганство. А полиция начала расследование по статье 174 «Разжигание межнациональной розни» УК РК.

По информации местных СМИ, ранее блогеры Ринат Пашаев и Анар Абдуллаев разместили видео из Алматы, в котором оскорбительно и с матом высказались о казахстанских девушках. Позже оба признали свою ошибку и принесли извинения. Специализированный межрайонный административный суд Алматы арестовал их на 15 суток.

Высказывания блогеров вызвали возмущение у жителей РК.
