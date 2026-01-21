В Бишкеке дебошира доставили в изолятор за маты

В Бишкеке водителя, устроившего скандал и осыпавшего горожанина грубой бранью посреди улицы, задержали и отправили в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского УВД.

Как отмечается, 20 января 2026 года в милицию обратился житель столицы с жалобой на агрессивного водителя, который на улице Чокана Валиханова вступил с ним в конфликт и использовал в его адрес непристойные выражения.

Для выяснения обстоятельств сотрудники милиции доставили в отдел 28-летнего гражданина Д.А., после чего материалы передали в службу общественной безопасности.

В отношении нарушителя составили документы по статье 126 Кодекса КР о правонарушениях («Мелкое хулиганство»), его поместили в ИВС Свердловского УВД.

Милиция напоминает: грубое поведение, скандалы и нарушение общественного порядка повлекут жесткие меры реагирования. Правоохранительные органы реагируют на каждое правонарушение оперативно и в рамках закона.