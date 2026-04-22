Страховые компании Кыргызстана в 2025 году увеличили прибыль в 1,7 раза

ОСАГО стало одним из драйверов роста страхового рынка в Кыргызстане

В 2025 году в финансовом секторе Кыргызстана действовали 19 страховых компаний. Их доходы по сравнению с 2024 годом возросли в 1,7 раза и достигли 12 миллиардов 200 миллионов сомов, сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, основной объем этой суммы (83,6 процента) обеспечили поступления страховых платежей. Расходы компаний составили более 10 миллиардов сомов, увеличившись на 4 миллиарда 200 миллионов сомов.

По итогам года страховщики получили более 2 миллиардов сомов сальдированной прибыли, что на 837,5 миллиона сомов больше показателей 2024 года.

В 2025 году компании заключили 3,4 миллиона договоров страхования — это в два раза превышает результаты 2024-го. При этом 88,6 процента документов оформили физические лица, а 11,4 процента — юридические.

Как распредилились договора страхования:

  • 50 процентов — добровольное личное страхование от болезней и несчастных случаев;
  • 33 процента — ОСАГО;
  • 11 процентов — обязательное страхование недвижимого имущества.

Объем собранных страховых взносов увеличился в два раза и составил 10 миллиардов 200 миллионов сомов. Из них 25,6 процента сформировали за счет поступлений по договорам добровольного страхования имущества хозяйствующих субъектов.

За год специалисты зафиксировали 33,4 тысячи страховых случаев, из которых 52 процента пришлось на добровольное страхование от несчастных случаев и болезней.

Объем выплат достиг 1 миллиарда 400 миллионов сомов. В общей сумме возмещений 58 процентов направили на добровольное имущественное страхование, 23 процента — на ОСАГО, 7 процентов — на личное медицинское страхование.

Двукратный рост рынка (как по количеству договоров, так и по сборам) продиктован в основном внедрением ОСАГО и началом штрафных санкций для автовладельцев.

Справка 24.kg

ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности, которое защищает водителя от финансовых расходов при причинении ущерба другим людям или их имуществу в ДТП.
