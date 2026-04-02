Глава кабмина КР встретился с президентом Азербайджана в рамках ОТГ

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев встретился с лидером Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Встреча состоялась в рамках второго заседания глав правительств и вице-президентов стран — участниц Организации тюркских государств.

Адылбек Касымалиев выразил признательность за теплый прием и отметил высокий уровень организации мероприятий, проводимых в рамках второго заседания глав правительств ОТГ.

Он также подчеркнул, что КР высоко ценит отношения с Азербайджаном, основанные на братстве и взаимном уважении.

«С удовлетворением отмечаю, что сегодняшняя встреча подтверждает стремление наших стран к углублению практического сотрудничества в рамках Организации тюркских государств», — сказал глава кабмина, выразив уверенность в том, что совместные проекты в сферах торговли, транспорта и логистики будут и впредь способствовать устойчивому развитию двух стран.