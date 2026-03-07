13:43
Происшествия

Баку обвиняет Иран в подготовке терактов в Азербайджане

Баку обвиняет Иран в подготовке терактов в Азербайджане. Служба государственной безопасности Азербайджана предотвратила подготовку терактов и сбор разведывательной информации в стране, которыми занимался Корпус стражей исламской революции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Службы государственной безопасности Азербайджана
Фото Службы государственной безопасности Азербайджана

Отмечается, что действия спецслужб Азербайджана были частью комплексных контрразведывательных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан и стратегических объектов страны.

По информации СГБ, целью злоумышленников были стратегически важные объекты и представители религиозных общин в Азербайджане. В числе потенциальных целей — нефтепровод «Баку — Джейхан», посольство Израиля, один из лидеров общины горских евреев, а также ашкеназская синагога.

Согласно информации, на территорию Азербайджана были ввезены три взрывных устройства. Спецслужбы предотвратили их передачу третьим лицам, что позволило избежать возможных жертв и разрушений.

«В результате оперативных мероприятий, проведенных СГБ, террористические планы были предотвращены. Граждане Азербайджана Гулиев Тархан Тарлан оглу, Агаев Нижат Заман оглу, Абдуллаев Асад Тофиг оглу и Рустамов Рашад Фархад оглу были признаны виновными по соответствующим статьям и приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Шабанова Нармина Рамиз гызы и Исмиев Наиб Агаисми оглу привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушения на жизнь общественного деятеля, а Ахмедов Эльвин Бахруз оглу — по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста», — проинформировали в СГБ страны.
