Адылбек Касымалиев едет в Азербайджан на встречу с Ильхамом Алиевым и саммит ОТГ

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев 1–2 апреля совершит рабочий визит в Азербайджан.
В ходе поездки глава кабмина примет участие во втором заседании глав правительств и вице-президентов стран — членов Организации тюркских государств.
Также запланирована его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ОТГ.
- ОТГ (Организация тюркских государств) — международная организация, созданная для укрепления сотрудничества между тюркскими странами. Основные ее цели включают создание благоприятных условий для торговли и инвестиций между странами-участницами, поддержку тюркского языка, традиций и культурных ценностей, обсуждение и согласование позиций по важным международным вопросам, поддержку научных исследований и обмен опытом в области образования.
- В состав ОТГ входят пять государств: Узбекистан, Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан, а также Туркменистан и Венгрия в качестве наблюдателей.