Застрявшая на пике Победы альпинистка. О спасательной операции рассказали в МЧС

Спасательные вертолеты не могут достичь высоты пика Победы при сложных погодных условиях. Об этом «Известиям» сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты МЧС Кыргызстана Болот Шаршеналиев.
По его словам, на помощь застрявшей на пике россиянке Наталье Наговициной отправились восемь хорошо подготовленных альпинистов.
«Они имеют большую профессиональную подготовку для проведения спасательных работ на таких высотах. 19 августа данная группа выдвинулась для проведения спасательных работ. В настоящее время они ориентировочно находятся на высоте более 6 тысяч метров над уровнем моря», — уточнил он.
Начальник пресс-службы МЧС Адил Чаргынов заявил, что сообщения о гибели Наговициной являются ничем не подкрепленными предположениями.
Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.
Поисково-спасательные операции, направленные на спуск пострадавших и доставку погибших к базовым лагерям, продолжаются.
Напомним, на пике Победы на несколько дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше. Ситуация усугубляется погодными условиями и повышенной сложностью маршрута.
В профессиональном кругу альпинистов считают, что она скончалась. По их данным, 47-летняя Наталья Наговицина больше не подает признаков жизни.