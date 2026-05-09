Общество

СМИ виноваты? После открытия фонтанов на Театральной аллее уже рушится брусчатка

Не прошло и десяти дней после торжественного открытия обновленных фонтанов на Театральной аллее Бишкека, как здесь начала разрушаться брусчатка.

Напомним, неделю назад в рамках празднования Дня города с участием мэра Айбека Джунушалиева состоялось открытие после капитального ремонта двух городских фонтанов — в Театральном сквере рядом с Кыргызским национальным театром оперы и балета и на площади Уркуи Салиевой.

Жители города активно обсуждали тему в соцсетях. Многие не разделили оптимизма чиновников, ранее убравших на аллее ивы, которые украшали и создавали неповторимый образ центра столицы. Муниципалитет обвинил журналистов в искажении информации.

Сегодня утром представители СМИ убедились в том, что капитальный ремонт был выполнен некачественно — брусчатка у фонтана на Театральной аллее начала разрушаться. Наверное, опять пресса виновата.
