Общество

«Йеллоустоун» и «Бумажный дом»: два громких спин-оффа выходят на экраны

Фото из интернета. Главные герои сериала «Ранчо Даттонов» в исполнении Коула Хаузера и Келли Райлли

Мировые стриминги подготовили громкие премьеры и продолжения культовых историй на неделю с 11 по 17 мая. Зрителей ждут новые ограбления в Париже, суровая борьба за выживание на пастбищах Монтаны и долгожданная развязка отношений ангела и демона. Мы собрали пять сериалов, которые выходят на экраны в ближайшие дни.

1
«Берлин», криминал, второй сезон (13 мая)

Во втором сезоне сериала продолжается история об ограблении и большой любви. Кейла, специалист в области электронной инженерии, Дамиан, профессор филантропии и доверенное лицо Берлина, Кэмерон, всегда существующий на грани, Рой, преданный помощник Берлина, и Брюс, неутомимый человек действий, в команде продолжат идти к своим целям, несмотря на все препятствия. Их ожидает немало новых встреч и испытаний на опасном, но увлекательном пути. Спин-офф знаменитого «Бумажного дома».

2
«Ранчо Даттонов», вестерн, премьера (15 мая)

В сериале рассказывается о Бет Даттон и Рипе Уилере, которые борются за выживание на своем любимом ранчо площадью семь тысяч акров. Времена выдались тяжелые, вокруг жесткая конкуренция, но герои не сдаются. Параллельно они стараются воспитать юного Картера, помочь ему стать тем мужчиной, которым ему суждено быть. Сериал показывает, как любовь к родной земле, преданность друг другу и ответственность за будущее парня становятся главными движущими силами в этой непростой борьбе. Спин-офф сериала «Йеллоустоун».

3
«Благие знамения», фэнтези, третий сезон (13 мая)

В третьем сезоне истории ангела Азирафаэля и демона Кроули завершаются. После событий второго сезона, где Азирафаэль покинул Землю, приняв предложение стать главой Небес, а Кроули остался один с разбитым сердцем, их пути разошлись. Теперь бывшим друзьям предстоит разобраться в своих чувствах и понять, как двигаться дальше.

По слухам, финальный сезон должен поставить точку в их противостоянии с высшими силами Рая и Ада и ответить на вопрос: смогут ли ангел и демон, полюбившие земную жизнь, вновь обрести друг друга? Зрителей ждет привычная смесь черного юмора, британской иронии и неожиданных поворотов.

4
«Вне кампуса», мелодрама, премьера (13 мая)

Действие происходит в вымышленном Брайарском университете. Старательная студентка и начинающая поп-звезда Ханна Уэллс без ума от местного героя и звезды футбола Джастина Кола, но он даже не смотрит в ее сторону. Чтобы привлечь его внимание и вызвать ревность, Ханна идет на хитрость: заключает соглашение с капитаном хоккейной команды Гарретом Грэмом. По их плану Гаррет должен изображать ее возлюбленного (или даже жениха), а взамен Ханна поможет ему подтянуть учебу. Казалось бы, продуманная схема сулит выгоду обоим, но все идет не так, как задумывалось изначально.

5
Devil May Cry, аниме, второй сезон (12 мая)

Во втором сезоне рассказывается о продолжении борьбы охотника на демонов Данте с силами зла. В первом он противостоял Белому Кролику — демону-террористу, который на самом деле хотел не уничтожить человечество, а спасти демонов от адских мучений. Данте убил его, решив, что нечисти не место среди людей. Также выяснилось, что его брат-близнец Вергилий жив и стал королем Ада. Опасаясь, что Данте из-за дьявольского происхождения может перейти на сторону врага, его союзница Леди погружает героя в искусственную кому. Судьба миров людей и демонов висит на волоске.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (4 — 10 мая), можно посмотреть здесь.
