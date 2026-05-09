Российский певец Николай Басков прошел с «Бессмертным полком» в Караколе.

В акции приняли участие около тысячи человек — с портретами своих родственников они прошли от улиц Абдрахманова и Тыныстанова до парка Победы. Там участники шествия возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, сегодня, 9 мая в Караколе состоится праздничный концерт, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На нем выступит легендарная группа «Любэ», Николай Басков, группа «Блестящие», а также Жылдыз Осмоналиева, Султан Садыралиев, Аксай, Гулзат Рыскулова, Малика Дина и Омар.

Вход свободный.