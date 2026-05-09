Митинг, концерт и шествие в честь 9 Мая организовали в Нарыне

В городе Нарын 81-ю годовщину Великой Победы отметили шествием «Бессмертного полка», памятным митингом и небольшой концертной программой.

По данным пресс-службы муниципалитета, к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, возложены цветы, объявлена минута молчания и прочитана молитва.

Во время шествия «Бессмертного полка» местные жители несли фотографии ветеранов войны и труда, отдавая дань уважения поколению, которое боролось за мир и свободу.

Мэр Нарына Жылдызбек Беккелдиев отметил: «Великая Победа — это символ мужества, единства и героизма нашего народа. Каждый из нас должен помнить этот исторический день и передавать память о нем из поколения в поколение. Подвиг наших героических предков, внесших вклад в сохранение мира и свободы, навсегда останется в наших сердцах».