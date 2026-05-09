Айтыш акынов Кыргызстана и Казахстана пройдет в Бишкеке

Айтыш кыргызских и казахских акынов пройдет в Бишкеке. Он посвящен 90-летию Героя Кыргызской Республики, народного писателя КР и драматурга Бексултана Жакиева, сообщили в Национальном театре «Манас».

Отмечается, что мероприятие состояится 16 мая в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

В состязании примут участие акыны Асылбек Маратов, Изат Айдаркулова, Акматбек Султан уулу, Баян Акматов, Мамбеттокто Мамбеторозо уулу, Омиржан Копбосын, Жансая Мусина, Аспанбек Шугтай, Нурлан Есенкулов, Нурбол Жауынбаев.