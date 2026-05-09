13:05
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Борьба с вандалами. Чипировать лифты в надземных переходах предложил вице-мэр

Мэрия Бишкенка планирует в ближайшие дни запустить лифты в надземных пешеходных переходах, расположенных возле рынка «Мадина» и Аламединского базара. При этом городские чиновники озабочены фактами вандализма, когда оборудование ломают и портят.

из архива
Фото из архива. Чипировать лифты в надземных переходах Бишкека предлагает мэрия

Вице-мэр Рамиз Алиев рассказал, что новый лифт уже успели повредить. Отмечается, что по ночам в переходах собираются люди, которые распивают спиртное и хулиганят.

В мэрии рассматривают как один из вариантов сохранения лифтов использование специальных чипов. Чиновники планируют раздавать чипы, чтобы люди с инвалидностью, пенсионеры и другие горожане, которым необходим лифт, могли им пользоваться.

Об инициативе сообщил Рамиз Алиев и попросил горожан высказать мнение.

Отметим, что городская среда остается проблемной для людей с малоподвижностью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373164/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Часть улицы 7 Апреля в Бишкеке временно закроют
Бишкекчанин просит установить пешеходный переход на улице Абая
Строительство пешеходных переходов на Айтматова: горожане жалуются на опасность
В Бишкеке показали, как будет выглядеть надземный переход на проспекте Айтматова
По следам депутата: «Тазалык» принялся за очищение пешеходных разметок
Депутат отмыл дорогу и восстановил разметку
Грузовик снес знак пешеходного перехода на улице Панфилова в Бишкеке
В Бишкеке обновляют дорожные разметки для пешеходов
На улице Бакаева в Бишкеке пешеходный переход ведет к клумбе, а не к тротуару
Опасно для жизни. В Иссык-Атинском районе просят обновить дорожную разметку
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
9 мая, суббота
12:44
В Бишкеке завершилась акция «Бессмертный полк» В Бишкеке завершилась акция «Бессмертный полк»
12:31
Борьба с вандалами. Чипировать лифты в надземных переходах предложил вице-мэр
12:26
Певец Николай Басков прошел с «Бессмертным полком» в Караколе
12:19
День Победы. Как отметили 9 Мая в городе Ош
12:08
Митинг, концерт и шествие в честь 9 Мая организовали в Нарыне