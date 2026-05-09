Борьба с вандалами. Чипировать лифты в надземных переходах предложил вице-мэр

Мэрия Бишкенка планирует в ближайшие дни запустить лифты в надземных пешеходных переходах, расположенных возле рынка «Мадина» и Аламединского базара. При этом городские чиновники озабочены фактами вандализма, когда оборудование ломают и портят.
Вице-мэр Рамиз Алиев рассказал, что новый лифт уже успели повредить. Отмечается, что по ночам в переходах собираются люди, которые распивают спиртное и хулиганят.
В мэрии рассматривают как один из вариантов сохранения лифтов использование специальных чипов. Чиновники планируют раздавать чипы, чтобы люди с инвалидностью, пенсионеры и другие горожане, которым необходим лифт, могли им пользоваться.
Об инициативе сообщил Рамиз Алиев и попросил горожан высказать мнение.
Отметим, что городская среда остается проблемной для людей с малоподвижностью.